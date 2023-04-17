Песков объяснил слова Путина об использовании сил ВМФ
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова президента России Владимира Путина об использовании сил Военно-морского флота (ВМФ) Вооружённых сил РФ на разных направлениях.
"Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь", — сказал он журналистам.
Как уже писал Лайф, сегодня президент России Владимир Путин провёл встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе обсуждения глава государства отметил, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ может быть задействован на любых направлениях для участия в конфликтах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ