КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

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17 апреля, 10:18

Песков увидел символизм в переводе новых регионов на московское время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в переходе новых регионов на московское время есть что-то символическое. Он также подчеркнул географическую целесообразность решения.

"Я думаю, это прежде всего географический [смысл решения]. И, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, символизм, и это очень правильно", пояснил представитель Кремля.

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время. Таким образом, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области включены во вторую часовую зону (UTC+3).

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми
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