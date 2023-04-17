Песков увидел символизм в переводе новых регионов на московское время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в переходе новых регионов на московское время есть что-то символическое. Он также подчеркнул географическую целесообразность решения.

"Я думаю, это прежде всего географический [смысл решения]. И, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, символизм, и это очень правильно", — пояснил представитель Кремля.