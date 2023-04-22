Спички, алкоголь, мечи: 8 категорий интернет-покупок, за которые грозит тюрьма

Покупка некоторых товаров через интернет может обернуться уголовным преследованием. Многие не знают, что под запретом не только оружие и наркотические вещества. Адвокат Александр Иванов объяснил Лайфу, в каких случаях нужно быть внимательным.

"К числу товаров, которые категорически нельзя приобретать в интернете, относятся психотропные препараты, включая антидепрессанты. Известны прецеденты, когда обычных людей привлекали к уголовной ответственности за приобретение (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и контрабанду (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) наркотиков. А наказание по этим статьям очень жёсткое — до 20 лет лишения свободы", — уточнил он.

Адвокат Александр Иванов назвал интернет-товары, за покупку которых могут оштрафовать или даже посадить. Фото предоставлено героем публикации

Следующая группа товаров — шпионское оборудование. В УК РФ есть статья 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Приобретя на маркетплейсе "шпионскую ручку" или оборудование для вскрытия замков, можно легко стать её фигурантом.

В-третьих, к пересылке запрещена контрафактная продукция. За это могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ", ст. 14.10 КоАП "Незаконное использование средств индивидуализации товаров", но обычно наказывают тех, кто заказывает подобные товары явно для реализации. Однако и за одну футболку-подделку известного бренда могут оштрафовать, пусть и не на крупную сумму, предупредил юрист.

Такой же подход действует и в отношении несертифицированных на российском рынке гаджетов, продолжил юрист. Например, мужчину, заказавшего в Германии несколько несертифицированных на российском рынке смартфонов, привлекли к административной ответственности. Телефоны, разумеется, отправились обратно.

К пятой категории относятся товары, которые могут быть классифицированы как оружие, включая коллекционные мечи и сабли, луки со стрелами, ножи. Если вы решите купить их в интернете, то вас могут привлечь к ответственности по ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В-шестых, ядовитые и химические вещества также могут быть включены в список запрещённых товаров, которые не стоит покупать в интернете. Например, за заказ химикатов и ядов предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей или тюремное заключение до трёх лет. В данном случае действует ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

В-седьмых, фейерверки, бенгальские огни, спички, бензин, керосин, лак для ногтей, духи, дезодорант в аэрозольной упаковке, зажигалки — абсолютно обычные вещи, но и их запрещено заказывать в интернете, так как они относятся к легковоспламеняющимся веществам. Правда, за попытку их купить привлекут лишь к административной ответственности.

И наконец, не стоит заказывать в других странах алкогольные напитки, сигареты, поскольку можно попасть даже под статью 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий", если сумма провезённого алкоголя превышает 250 тысяч рублей.