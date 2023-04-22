Спички, алкоголь, мечи: 8 категорий интернет-покупок, за которые грозит тюрьма
Юрист Иванов объяснил, за какие интернет-покупки грозит штраф или тюрьма
Покупка некоторых товаров через интернет может обернуться уголовным преследованием. Многие не знают, что под запретом не только оружие и наркотические вещества. Адвокат Александр Иванов объяснил Лайфу, в каких случаях нужно быть внимательным.
"К числу товаров, которые категорически нельзя приобретать в интернете, относятся психотропные препараты, включая антидепрессанты. Известны прецеденты, когда обычных людей привлекали к уголовной ответственности за приобретение (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и контрабанду (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) наркотиков. А наказание по этим статьям очень жёсткое — до 20 лет лишения свободы", — уточнил он.
Адвокат Александр Иванов назвал интернет-товары, за покупку которых могут оштрафовать или даже посадить. Фото предоставлено героем публикации
Следующая группа товаров — шпионское оборудование. В УК РФ есть статья 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Приобретя на маркетплейсе "шпионскую ручку" или оборудование для вскрытия замков, можно легко стать её фигурантом.
В-третьих, к пересылке запрещена контрафактная продукция. За это могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ", ст. 14.10 КоАП "Незаконное использование средств индивидуализации товаров", но обычно наказывают тех, кто заказывает подобные товары явно для реализации. Однако и за одну футболку-подделку известного бренда могут оштрафовать, пусть и не на крупную сумму, предупредил юрист.
Такой же подход действует и в отношении несертифицированных на российском рынке гаджетов, продолжил юрист. Например, мужчину, заказавшего в Германии несколько несертифицированных на российском рынке смартфонов, привлекли к административной ответственности. Телефоны, разумеется, отправились обратно.
К пятой категории относятся товары, которые могут быть классифицированы как оружие, включая коллекционные мечи и сабли, луки со стрелами, ножи. Если вы решите купить их в интернете, то вас могут привлечь к ответственности по ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
В-шестых, ядовитые и химические вещества также могут быть включены в список запрещённых товаров, которые не стоит покупать в интернете. Например, за заказ химикатов и ядов предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей или тюремное заключение до трёх лет. В данном случае действует ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".
В-седьмых, фейерверки, бенгальские огни, спички, бензин, керосин, лак для ногтей, духи, дезодорант в аэрозольной упаковке, зажигалки — абсолютно обычные вещи, но и их запрещено заказывать в интернете, так как они относятся к легковоспламеняющимся веществам. Правда, за попытку их купить привлекут лишь к административной ответственности.
И наконец, не стоит заказывать в других странах алкогольные напитки, сигареты, поскольку можно попасть даже под статью 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий", если сумма провезённого алкоголя превышает 250 тысяч рублей.
Ранее лайф писал, что магазины должны продавать товары по стоимости на ценнике. Если на кассе она становится выше, то покупатель может обратиться в контролирующие органы, так как в этой ситуации нарушаются его права.
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