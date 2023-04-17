Все сотрудники Кремля сдали декларации о доходах

Сотрудники Администрации Президента РФ отчитались о доходах, сейчас их декларации изучаются, но публиковаться документы не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ (указ президента. — Прим. Лайфа) содержит эти формулировки. И в Администрации Президента мы сдали в установленные сроки — все, кому полагалось, — декларации в наши соответствующие контрольные подразделения", — уточнил он.

Сейчас декларации о доходах будут проверяться компетентными органами в рамках антикоррупционной деятельности в стране. По мнению Пескова, разрешение чиновникам не публиковать документы не несёт в себе рисков, потому что проверка сведений проводится "так же скрупулёзно, как это имело место и ранее".

Песков ответил журналистам и на вопрос об исчезновении с сайтов нескольких ведомств деклараций за прошлые периоды. Он пояснил, что не слышал об этом, и предложил узнавать информацию в конкретных министерствах.