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17 апреля, 10:40

Все сотрудники Кремля сдали декларации о доходах

Песков: Работники Администрации Президента сдали декларации, сейчас их изучают

Сотрудники Администрации Президента РФ отчитались о доходах, сейчас их декларации изучаются, но публиковаться документы не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ (указ президента. — Прим. Лайфа) содержит эти формулировки. И в Администрации Президента мы сдали в установленные сроки — все, кому полагалось, — декларации в наши соответствующие контрольные подразделения", — уточнил он.

Сейчас декларации о доходах будут проверяться компетентными органами в рамках антикоррупционной деятельности в стране. По мнению Пескова, разрешение чиновникам не публиковать документы не несёт в себе рисков, потому что проверка сведений проводится "так же скрупулёзно, как это имело место и ранее".

Песков ответил журналистам и на вопрос об исчезновении с сайтов нескольких ведомств деклараций за прошлые периоды. Он пояснил, что не слышал об этом, и предложил узнавать информацию в конкретных министерствах.

Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина

Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина

Ранее сообщалось, что все депутаты Госдумы РФ сдали декларации о доходах до 1 апреля. Они могут до 1 мая представить уточнённые данные, если обнаружат в представленных ими сведениях неточности и ошибки.

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми
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