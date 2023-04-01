Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 09:35

Все депутаты Госдумы РФ сдали декларации о доходах до 1 апреля

Депутаты Госдумы РФ сдали декларации о доходах. Об этом сообщил глава Комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

По его словам, парламентарии ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в комиссию сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

"Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", — сказал он журналистам.

Песков: Все сотрудники Администрации Президента РФ сегодня сдадут декларации о доходах
Песков: Все сотрудники Администрации Президента РФ сегодня сдадут декларации о доходах

При этом, по словам Аршбы, депутаты могут до 1 мая представить уточнённые данные, если обнаружат в представленных ими сведениях неточности и ошибки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв сообщил, что все российские сенаторы в срок отчитались о доходах, расходах и имуществе за прошлый год.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar