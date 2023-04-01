Все депутаты Госдумы РФ сдали декларации о доходах до 1 апреля

Депутаты Госдумы РФ сдали декларации о доходах. Об этом сообщил глава Комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

По его словам, парламентарии ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в комиссию сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

"Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", — сказал он журналистам.