В США рассказали, чем обернётся переизбыток СПГ в хранилищах Европы и Азии

В странах Европы и Азии зафиксирован переизбыток сжиженного природного газа, причиной которого может быть тёплая зима. Об этом пишет Bloomberg .

"Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей", — пояснил изданию энергетический аналитик Intelligence Тэлон Кастер.

Запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, отмечается в публикации. Так, испанские хранилища заполнены на 85%, а именно из них газ расходится дальше по Европе. Эксперты допускают, что ситуация повлияет на спотовые цены, однако есть опасения, что это окажется кратковременным. Тем более что нынешняя стоимость газа всё равно остаётся выше всех значений за последнее десятилетие.