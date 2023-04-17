"Русские чтения" с Егором Шипом и Shaman пройдут в Москве к годовщине Победы в ВОВ

4 мая в московском Музее Победы пройдут "Русские чтения", приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетить мероприятие могут все желающие, но по предварительной регистрации.

Гостей Зала полководцев ждёт особенная программа, в ходе которой можно будет услышать строки из произведений отечественных авторов военных лет, писателей-фронтовиков, а также наших современников. В их числе Расул Гамзатов, Константин Симонов, Семён Гудзенко, Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Влад Маленко и т.д. Также при поддержке Народного фронта будет дан официальный старт акции "Книга — фронту!", в рамках которой для участников спецоперации соберут множество книг. К слову, акция стала настоящей традицией, которая продолжается ещё со времён ВОВ.

В мероприятии примут участие руководитель фракции "Единой России" в ГД РФ, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Владимир Васильев, руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, первый зампредседателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, зампредседателя Комитета ГД РФ по молодёжной политике Михаил Киселёв, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Shaman, актриса Дарья Мороз, актёры Антон Шагин и Георгий Мартиросян, амбассадор общественного движения "Народный фронт" Полина Цветкова, поэт Влад Маленко, а также артисты лейбла Black Star NATAN, Егор Шип, Анет Сай и другие. Ведущие чтений — телеведущая, журналист Марина Ким и актёр Константин Соловьёв.