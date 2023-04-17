КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 11:06

Мужчина в одних трусах попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

<p>Научно-исследовательский испытательный центр железнодорожных войск. Обложка © <a href="http://wikimapia.org/9931174/ru/place#/photo/1663979" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikimapia</a> / Gena_Z</p>

Научно-исследовательский испытательный центр железнодорожных войск. Обложка © wikimapia / Gena_Z

Мужчина в одних трусах предпринял попытку прорваться на территорию здания Минобороны на Енисейской улице в Москве. Как стало известно SHOT, непреодолимым препятствием для незваного гостя стал КПП.

"Нападению" подверглось здание научно-исследовательского испытательного центра железнодорожных войск. Злодеем оказался 46-летний Сергей. Его задержали охранники, но добиться объяснений мотивов своего поступка от него не удалось. Теперь с полуголым гостем разбирается полиция.

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А ранее в Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. 36-летнюю москвичку Марию Томенюк с подругой — 32-летней Анной Громовой из Кинешмы — заметили на Таганке, когда они прятали свёрток с веществом в землю.

Андрей Бражников
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