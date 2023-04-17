Мужчина в одних трусах попытался прорваться в здание Минобороны в Москве
Научно-исследовательский испытательный центр железнодорожных войск. Обложка © wikimapia / Gena_Z
Мужчина в одних трусах предпринял попытку прорваться на территорию здания Минобороны на Енисейской улице в Москве. Как стало известно SHOT, непреодолимым препятствием для незваного гостя стал КПП.
"Нападению" подверглось здание научно-исследовательского испытательного центра железнодорожных войск. Злодеем оказался 46-летний Сергей. Его задержали охранники, но добиться объяснений мотивов своего поступка от него не удалось. Теперь с полуголым гостем разбирается полиция.
А ранее в Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты. 36-летнюю москвичку Марию Томенюк с подругой — 32-летней Анной Громовой из Кинешмы — заметили на Таганке, когда они прятали свёрток с веществом в землю.