Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" вынужден выживать на 17 тысяч

Любимый россиянами Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" — актёр Виктор Бычков — вынужден сводить концы с концами. Он рассказал kp.ru, что даже судился с Пенсионным фондом из-за небольшой для артиста всенародного масштаба пенсии — 17 тысяч рублей.

68-летний Бычков — лауреат Госпремии РФ, которую ему вручил лично президент Владимир Путин. Она предполагает надбавку к пенсии в размере 300% (15 тысяч рублей ежемесячно), однако её актёр так и не дождался — всему виной бюрократия. Однажды Кузьмичу позвонил глава районного Пенсионного фонда и попросил выступить для женщин по случаю 8 Марта, в ответ артист спросил о размере получаемых выплат.

"Я попросил узнать про мою прибавку к пенсии. Почему раньше платили, а теперь — нет? В итоге мне пришла бумага о том, что ПФР ещё и переплатил мне! Якобы я должен ему 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах [будучи пенсионером], не должен был получать доплату к пенсии", — удивился артист.

Более того, при попытке отсудить положенное актёра обманули. В фонде он нашёл объявление о помощи пожилым, позвонил туда и отдал 50 тысяч, после чего мошенники перестали выходить на связь. Таким образом, по итогам длительного процесса Бычков потерял значительную сумму. Виктор признаётся, что если бы не съёмки в сериале "Жуки" в 2022 году, то "ноги бы протянул".

Низкие для такого статуса доходы усугубляются для актёра высокой стоимостью коммунальных услуг и болезнью его 45-летней жены Полины. Четыре года назад она перенесла инсульт и на данный момент является инвалидом первой группы, передвигающимся на коляске. На реабилитацию, признался собеседник, уходят космические деньги.

"Реабилитация в бассейне стоит по четыре с половиной тысячи рублей за занятие. На него ходим два-три раза в неделю. Делаем два-три раза в неделю массаж по три тысячи рублей. Тренажёр купили за 70 тысяч рублей, ещё потратили 75 тысяч на нейростимулятор мозга. От государства дают только две китайские коляски в год. Самые примитивные, неудобные. И по закону я должен сидеть и не работать, тогда буду получать 15 тысяч рублей прибавки за Госпремию! Кто придумал это?" — заключил он.