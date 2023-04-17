Момент тарана фурой 12 автомобилей в Петербурге попал на видео
В Петербурге грузовик влетел в 12 автомобилей, шесть человек пострадало
В Санкт-Петербурге фура на полном ходу протаранила 12 автомобилей. Момент ДТП попал на видео, сообщает телеграм-канал SHOT.
Фура протаранила 12 автомобилей в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT
Авария произошла на пересечении Комендантского проспекта и Легковой улицы. На кадрах видно, что большегруз влетает в легковушки, которые стояли на светофоре. Предварительно, в больницу доставили шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
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