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17 апреля, 11:43

Момент тарана фурой 12 автомобилей в Петербурге попал на видео

В Петербурге грузовик влетел в 12 автомобилей, шесть человек пострадало

В Санкт-Петербурге фура на полном ходу протаранила 12 автомобилей. Момент ДТП попал на видео, сообщает телеграм-канал SHOT.

Фура протаранила 12 автомобилей в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

Авария произошла на пересечении Комендантского проспекта и Легковой улицы. На кадрах видно, что большегруз влетает в легковушки, которые стояли на светофоре. Предварительно, в больницу доставили шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

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Ранее Лайф публиковал момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину. При этом виновник ДТП даже не пытался остановиться. Позже его задержали полицейские.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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