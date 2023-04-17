Лайф публикует видео, как солистка "Вороваек" учится штурмовать здание для участия в СВО

Участницы музыкальной группы "Воровайки" отправились на курсы военной подготовки, чтобы в любой момент встать на защиту Родины. Об этом рассказал Лайфу продюсер коллектива Никита Надыктов.

Диана Теркулова на курсах военной подготовки. Видео © LIFE

"Воровайки" должны быть вместе с народом. В настоящее время они готовятся к защите нашего Отечества, потому что ситуация в стране далеко не спокойная и никто не может сказать с уверенностью, что будет завтра", — пояснил он.

Солистка группы Диана Теркулова оказалась прилежной ученицей и легко освоила стрельбу из автомата, а также побывала в роли штурмовика. На публикуемых Лайфом кадрах певица спускается по стене здания при помощи снаряжения и верёвки. Инструктор оценил её смелость и подбадривает шутками: "Коленки бережём! А то потом будете давать объяснения, почему синяки и кто вас за ноги хватал".