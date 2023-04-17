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17 апреля, 13:05
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Французы раскупили весь тираж журнала Playboy с госсекретарём Марлен Шьяппа

Во Франции подскочил спрос на апрельский Playboy с госсекретарём Марлен Шьяппа

<p>Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа. Фото © Getty Images / Eric Fougere</p>

Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа. Фото © Getty Images / Eric Fougere

Французы раскупили апрельский номер журнала Playboy, где на обложке опубликовано фото госсекретаря при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом рассказал телеканалу France Info главред издания Жан-Кристоф Флорантен.

Марлен Шьяппа. Фото © Playboy

Марлен Шьяппа. Фото © Playboy

"Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа 6 апреля", отметил он.

По его словам, обычно ежемесячный тираж журнала составляет всего 30 тысяч. Однако 40-летняя чиновница в платье, напоминающем наброшенную на голое тело простыню, и в легкомысленной позе с рукой на груди подстегнула спрос читателей. Теперь издательство собирается напечатать дополнительные экземпляры.

Французы заметили и цифру 49.3 на теле чиновницы, которая символизирует статью конституции, которой воспользовалась премьер страны Элизабет Борн, чтобы провести пенсионную реформу без голосования в Парламенте Франции. На 12 страницах журнала Шьяппа рассуждает о политике, феминизме и даже обольщении.

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Ранее премьер-министр страны Элизабет Борн осудила согласие госсекретаря по социальной и солидарной экономике и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа дать интервью Playboy. Чиновница попыталась оправдаться, что лишь защищает права женщин и хочет побеседовать с журналистом издания на серьёзные темы, а речь о позировании не идёт.

Татьяна Миссуми
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