Россиян могут обязать сдавать ДНК-тест на родство с детьми от суррогатных матерей

Министерство здравоохранения РФ намерено сделать обязательной процедуру установления родства между потенциальными родителями и выношенным суррогатной матерью ребёнком. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый Порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", — говорится в проекте.

Порядок определяет условия и правила установления потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения суррогатной матери. Исследования должны проводиться не позднее чем через месяц со дня рождения ребёнка по заявлению потенциальных родителей и с согласия суррогатной матери на забор биоматериала.