Россиян могут обязать сдавать ДНК-тест на родство с детьми от суррогатных матерей
Минздрав намерен обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве
Министерство здравоохранения РФ намерено сделать обязательной процедуру установления родства между потенциальными родителями и выношенным суррогатной матерью ребёнком. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый Порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", — говорится в проекте.
Порядок определяет условия и правила установления потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения суррогатной матери. Исследования должны проводиться не позднее чем через месяц со дня рождения ребёнка по заявлению потенциальных родителей и с согласия суррогатной матери на забор биоматериала.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. В соответствии с документом теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может выносить или родить малыша по медицинским показаниям.
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