В суде над покойным отцом сестёр Хачатурян допросят 30 свидетелей
Адвокат Липцер раскрыл подробности суда над покойным отцом сестёр Хачатурян
Спустя пять лет после прогремевшего на всю страну убийства Михаила Хачатуряна он сам стал фигурантом уголовного дела. Как пишет kp.ru, покойника будут судить по трём статьям. Тем временем сёстры Мария, Ангелина и Кристина, обвиняемые в расправе, после прекращения процесса над ними в 2020 году так и не пообщались — им это запретил суд.
По словам адвоката Алексея Липцера, представляющего интересы Кристины, предварительное заседание пройдёт уже сегодня, 17 апреля. На нём, в частности, рассмотрят ходатайства стороны защиты Михаила. Причём сам процесс может затянуться, несмотря на смерть подозреваемого.
"У родственников Михаила Хачатуряна есть свои адвокаты, которые наверняка будут вносить какие-либо коррективы. Кроме того, в суде будет заявлено порядка 30 свидетелей", — рассказал он.
Адвокат отметил, что даже в случае признания покойного виновным дело против сестёр не будет закрыто. Это лишь станет весомым аргументом для их защиты, которая настаивает на непреднамеренном характере убийства в целях самообороны.
Юрист добавил, что в случае переквалифицирования их статьи с "Убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору" на "Превышение пределов необходимой самообороны" девушкам не должно грозить наказание — сроки давности по этой статье уже истекли. Самого покойника будут судить по трём статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", "Незаконный оборот порнографических материалов" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц".
Тем временем сёстры, чьи имена прогремели на всю страну, пытаются устроить свою жизнь. Все они работают в сфере торговли, старшие снимают жильё, а младшая — Мария — живёт с матерью. По словам источника издания, близкого к семье, однажды одну из них узнали в магазине, что спровоцировало наплыв журналистов. Так как суд запретил контактировать со СМИ, пришлось уволиться.
"Сложно загадывать что-то наперёд, что-то планировать, если есть вероятность, что тебя в итоге отправят за решётку", — добавил адвокат.
Напомним, Кристина, Ангелина и Мария обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Они нанесли ему множество ножевых ранений из-за, по их словам, постоянного домашнего насилия. Девушки утверждают, что погибший держал их за рабынь и подзывал колокольчиком. Лайф публиковал запись звонка девушек в полицию сразу после расправы и их первого допроса, а также приводил заключение экспертов об их психологическом состоянии. В октябре 2022 года дело вернули в Следственный комитет для установления обстоятельств насилия над ними.
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