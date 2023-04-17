Редкий экземпляр "Ревизора" Гоголя выставлен на торги за 7,5 млн рублей
Уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя, датированный 1836 годом, выставлен на торги, его начальная цена 7,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Литфонда.
Книгой владел актёр Александр Нильский, у которого, как указано в описании, была "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актёром И.И. Сосницким", сыгравшим Городничего на сцене Александринского театра в 1836 году.
Высокая цена лота объясняется и рукописными пометками на полях книги, которые сделаны со слов самого Гоголя. К экземпляру прилагается пояснительная записка на немецком, её автор — Артур Кнюпфер. В тексте говорится, что "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".
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