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17 апреля, 13:32

Редкий экземпляр "Ревизора" Гоголя выставлен на торги за 7,5 млн рублей

<p>"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © <a href="https://www.litfund.ru/auction/479/40/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Литфонд</a></p>

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

Уникальный экземпляр "Ревизора" Николая Гоголя, датированный 1836 годом, выставлен на торги, его начальная цена 7,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Литфонда.

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

Книгой владел актёр Александр Нильский, у которого, как указано в описании, была "символическая связь с самим автором комедии благодаря тесному общению владельца книги с выдающимся русским актёром И.И. Сосницким", сыгравшим Городничего на сцене Александринского театра в 1836 году.

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

"Ревизор" Николая Гоголя. Фото © Литфонд

Высокая цена лота объясняется и рукописными пометками на полях книги, которые сделаны со слов самого Гоголя. К экземпляру прилагается пояснительная записка на немецком, её автор — Артур Кнюпфер. В тексте говорится, что "литературовед Гершензон предполагал, что некоторые правки в данном экземпляре выполнены рукой Гоголя".

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Ранее сообщалось, что в Москве выставили на продажу материалы административного производства, возбуждённого ещё при СССР в отношении ныне покойного Владимира Жириновского. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.

Татьяна Миссуми
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