В Госдуме сравнили санкции с освобождением России от "дурмана"
Депутат Водолацкий: Благодаря санкциям мы освободились от европейского дурмана
Санкции стали благом для России, которая "освободилась от дурмана, которым нас обволакивала Европа". Такое мнение с RT озвучил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он прокомментировал статью на площадке American Thinker о том, что антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада. И Водолацкий с этим согласен. Зарубежные консорциумы, с его слов, не только потеряли огромный российский рынок, но и обрели для себя новые неожиданные проблемы.
"Им приходится сокращать тысячи людей, сегодня у них стагнация самих производств, сегодня на Западе уже начинают думать: а как выходить из этой ситуации?"— поделился мнением парламентарий.
Тем не менее, как Лайф сообщал ранее, ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявляла еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.