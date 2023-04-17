В Госдуме сравнили санкции с освобождением России от "дурмана"

Санкции стали благом для России, которая "освободилась от дурмана, которым нас обволакивала Европа". Такое мнение с RT озвучил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он прокомментировал статью на площадке American Thinker о том, что антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада. И Водолацкий с этим согласен. Зарубежные консорциумы, с его слов, не только потеряли огромный российский рынок, но и обрели для себя новые неожиданные проблемы.

"Им приходится сокращать тысячи людей, сегодня у них стагнация самих производств, сегодня на Западе уже начинают думать: а как выходить из этой ситуации?"— поделился мнением парламентарий.