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Опубликовано 17 апреля 2023, 17:06

В Госдуме сравнили санкции с освобождением России от "дурмана"

Депутат Водолацкий: Благодаря санкциям мы освободились от европейского дурмана

Санкции стали благом для России, которая "освободилась от дурмана, которым нас обволакивала Европа". Такое мнение с RT озвучил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он прокомментировал статью на площадке American Thinker о том, что антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада. И Водолацкий с этим согласен. Зарубежные консорциумы, с его слов, не только потеряли огромный российский рынок, но и обрели для себя новые неожиданные проблемы.

"Им приходится сокращать тысячи людей, сегодня у них стагнация самих производств, сегодня на Западе уже начинают думать: а как выходить из этой ситуации?"— поделился мнением парламентарий.

Назван самый грандиозный просчёт Запада касательно России
Назван самый грандиозный просчёт Запада касательно России

Тем не менее, как Лайф сообщал ранее, ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявляла еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс.

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Пресс-служба Государственной думы

Марина Калегина
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