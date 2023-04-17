На Wildberries и Ozon подскочили продажи необычных "жиросжигателей"

Россияне стали массово скупать на Wildberries и Ozon товары для похудения, рост продаж некоторых категорий составляет сотни процентов. Такие данные Ura.ru предоставили аналитики маркетплейсов Moneyplace.

"На Wildberries <...> в марте жиросжигатели выросли с 1 млн рублей в месяц — до 32 млн. На 255% поднялись объёмы продаж пластырей для похудения, на 181% — поясов. Самый высокий рост на Ozon показали БАДы для коррекции веса — с 283 тысяч до 7,3 млн рублей в месяц. На +448% поднялись объёмы продаж мини-тренажёров, на +198% — поясов для похудения", — рассказали они.

Причём в мае продажи подобной продукции должны вырасти ещё больше, уверены аналитики. Причины разные — от повышенного интереса к ЗОЖ до увеличения количества людей, страдающих ожирением из-за стресса. К примеру, на "ягодках" за год ассортимент таких товаров вырос с 148 до 6,1 тысячи. Причём чаще всего россияне ищут таблетки, пояса и чаи, а из необычного — тарелки и еду для похудения.

А по словам руководителя отдела SMM-маркетинга TexTerra Екатерины Сибиряковой, такой спрос объясняется повышением ритма жизни наших сограждан. Всего за год продажи различных "жиросжигателей" выросли в 40 раз — с 1000 до 40 000, а БАДов для похудения — с 280 до 11 000.

"У многих людей нет достаточно времени, чтобы заниматься спортом. Плюс тревожность на фоне быстрых скоростей дополнительно "подгоняется" фитнес-блогерами. Несмотря на то что прослеживается определённый тренд на "бодипозитив", пользователи социальных сетей всё ещё стремятся к "инстателам", — отметила эксперт.

Однако некоторые видят причину повышенного интереса к сомнительным методам похудения в банальной экономии. Как считает СЕО Moneyplace Дмитрий Ермолаев, если ранее такие люди могли позволить себе сходить в спортивный зал, то сегодня они делают выбор в пользу вышеназванных товаров.