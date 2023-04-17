Головин оценил свой рекордный гол за "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура чемпионата Франции над "Лорьяном" (3:1), в котором он отличился голом, а также поучаствовал в двух других забитых мячах.
"Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата... Как можно прокомментировать то, что поучаствовал во всех трёх голах "Монако"? Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации", — сказал Головин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Футболист признался, что для него не так важно, забивает он сам или ассистирует партнёрам. Головин напомнил, что главное на поле — забивать и побеждать.
"Монако" занимает четвёртое место в турнирной таблице с 61 очком. Всего два очка отделяет клуб от идущего третьим "Ланса", который находится в зоне Лиги чемпионов. В следующем туре команда Головина сыграет именно с "Лансом" на выезде. Матч состоится 22 апреля, начало в 22:00 мск. Напомним, что благодаря вчерашнему голу Головин повторил свой рекорд результативности — 14 очков (семь голов + семь передач). При этом семь голов за сезон россиянин в "Монако" никогда ещё не забивал.
ТАСС / AP / Daniel Cole