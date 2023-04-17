Головин оценил свой рекордный гол за "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура чемпионата Франции над "Лорьяном" (3:1), в котором он отличился голом, а также поучаствовал в двух других забитых мячах.

"Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата... Как можно прокомментировать то, что поучаствовал во всех трёх голах "Монако"? Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации", — сказал Головин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Футболист признался, что для него не так важно, забивает он сам или ассистирует партнёрам. Головин напомнил, что главное на поле — забивать и побеждать.