В США раскрыли, сколько раз НАТО проводило разведку над Чёрным морем
Newsweek: Самолёты НАТО совершили 89 разведывательных полётов над Чёрным морем
НАТО во главе с США выполнило почти девяносто разведывательных полётов над Чёрным морем прошлой осенью и зимой. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные данные Пентагона, утечка которых произошла недавно.
"США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полёта над Чёрным морем с сентября [150 дней], причём все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма без пересечения установленной министром обороны (запрещённой. — Прим. Лайфа) зоны", — говорится в статье.
Там отмечается, что НАТО больше не допускает пересечение запретной зоны в целях безопасности: по-видимому, ситуация с британским самолётом-шпионом RC-135 стала хорошим уроком.
Напомним, 29 сентября британский разведывательный самолёт RC-135 Rivet Joint патрулировал акваторию Чёрного моря и был перехвачен двумя российскими Су-27. По мнению Великобритании, истребитель ВКС России якобы выпустил ракету. Недавняя утечка секретных документов Пентагона показала, что Су-27 "почти сбил" самолёт-шпион.
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