В США раскрыли, сколько раз НАТО проводило разведку над Чёрным морем

НАТО во главе с США выполнило почти девяносто разведывательных полётов над Чёрным морем прошлой осенью и зимой. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные данные Пентагона, утечка которых произошла недавно.

"США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полёта над Чёрным морем с сентября [150 дней], причём все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма без пересечения установленной министром обороны (запрещённой. — Прим. Лайфа) зоны", — говорится в статье.

Там отмечается, что НАТО больше не допускает пересечение запретной зоны в целях безопасности: по-видимому, ситуация с британским самолётом-шпионом RC-135 стала хорошим уроком.