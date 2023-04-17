В США выдали подготовку НАТО к боям на границе

НАТО из-за ситуации на Украине готовится к боевым действиям на своих границах. Как передаёт New York Times, Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением.

Так, согласно ей, требуется увеличить количество военных, находящихся на границе с Россией на постоянной основе, и расходы на оборону, а также подразумевается большая интеграция военных планов между США и союзниками, детальные требования к партнёрам по живой силе и технике.

"НАТО не задумывалось всерьёз о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать", — отметил бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер.

Альянс хочет не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы. Для осуществления планов организация уже направила ряд войск к государствам у российской границы и думает о том, как их усилить. При этом, как отмечает газета, командующий Объединёнными силами альянса в Европе генерал ВВС США Кристофер Каволи впервые со времён холодной войны интегрирует военные планы Штатов и других союзников.

По данным издания, НАТО намеревается расширить свои силы до бригадного размера — разместить от четырёх до пяти тысяч военнослужащих в каждой стране, чтобы усилить сдерживание НАТО "более надёжной растяжкой". При этом альянс встречается и с проблемами, в том числе мобильностью и логистикой: доставка войск, танков и орудий туда, где они должны быть, так быстро, как они должны быть там, и обеспечение их поддержки.