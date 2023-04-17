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17 апреля, 16:01

Неизвестный коптер с камерой рухнул на участок жительницы Новой Москвы

<p>По предварительным данным, дрон не опасен. Владельца аппарата пока не установили. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

По предварительным данным, дрон не опасен. Владельца аппарата пока не установили. Фото © SHOT

Жительница посёлка Первомайское Троицкого административного округа Новой Москвы сообщила о падении квадрокоптера с камерой на её участок. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, разрушений нет, подробности выясняются.

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Напомним, в начале апреля самодельный дрон рухнул в промышленной зоне Подольска. Это произошло недалеко от заводов, где производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.

Алексей Берковиц
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