Неизвестный коптер с камерой рухнул на участок жительницы Новой Москвы
По предварительным данным, дрон не опасен. Владельца аппарата пока не установили. Фото © SHOT
Жительница посёлка Первомайское Троицкого административного округа Новой Москвы сообщила о падении квадрокоптера с камерой на её участок. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, разрушений нет, подробности выясняются.
Напомним, в начале апреля самодельный дрон рухнул в промышленной зоне Подольска. Это произошло недалеко от заводов, где производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.