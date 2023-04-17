КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 16:36

Пасечник подписал указ о призыве на военную службу в 2023 году

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о порядке призыва мужчин 1996–2005 года рождения на военную службу весной и осенью текущего года. Документ опубликован на сайте политика.

"В целях качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2023 году постановляю: создать призывную комиссию ЛНР, призывные комиссии городских и муниципальных округов", — говорится в тексте.

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации полковник Андрей Бирюков заявил, что в России весенняя призывная кампания идёт по плану, повестки вручены 52 тысячам граждан.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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