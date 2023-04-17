КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 16:48

Россияне получили возможность познакомиться с покойниками по QR-кодам

На Всесвятском кладбище Краснодара появились необычные надгробия с нанесёнными на них QR-кодами. По словам владельца одного из похоронных бюро Кубани Евгения Тарасова, своеобразная цифровизация загробной жизни — его идея.

"Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент", цитирует его РИА "ФедералПресс".

Дело в том, что на вышеназванном кладбище похоронено множество знаменитостей, а вокруг него ходят разного рода мистические слухи. Это превратило траурное место в точку притяжения туристов. Теперь простые посетители или экскурсионные группы могут навести камеру смартфона на одно из таких надгробий и перейти на персональную страницу умершего, узнав того поближе.

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину

Лайф рассказывал о неожиданном преимуществе жизни у кладбища. По словам риелтора Екатерины Никитиной, в Москве цены на расположенную рядом с такими объектами недвижимости ниже в среднем на 8%.

Обложка ©

ТАСС / Марина Круглякова

Матвей Константинов
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