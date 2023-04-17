Россияне получили возможность познакомиться с покойниками по QR-кодам
На Всесвятском кладбище Краснодара появились необычные надгробия с нанесёнными на них QR-кодами. По словам владельца одного из похоронных бюро Кубани Евгения Тарасова, своеобразная цифровизация загробной жизни — его идея.
"Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент", — цитирует его РИА "ФедералПресс".
Дело в том, что на вышеназванном кладбище похоронено множество знаменитостей, а вокруг него ходят разного рода мистические слухи. Это превратило траурное место в точку притяжения туристов. Теперь простые посетители или экскурсионные группы могут навести камеру смартфона на одно из таких надгробий и перейти на персональную страницу умершего, узнав того поближе.
Лайф рассказывал о неожиданном преимуществе жизни у кладбища. По словам риелтора Екатерины Никитиной, в Москве цены на расположенную рядом с такими объектами недвижимости ниже в среднем на 8%.
ТАСС / Марина Круглякова