Россияне получили возможность познакомиться с покойниками по QR-кодам

На Всесвятском кладбище Краснодара появились необычные надгробия с нанесёнными на них QR-кодами. По словам владельца одного из похоронных бюро Кубани Евгения Тарасова, своеобразная цифровизация загробной жизни — его идея.

"Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент", — цитирует его РИА "ФедералПресс".

Дело в том, что на вышеназванном кладбище похоронено множество знаменитостей, а вокруг него ходят разного рода мистические слухи. Это превратило траурное место в точку притяжения туристов. Теперь простые посетители или экскурсионные группы могут навести камеру смартфона на одно из таких надгробий и перейти на персональную страницу умершего, узнав того поближе.