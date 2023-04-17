Меркель третьей из канцлеров получила одну из высших наград Германии

Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (2005–2021) вручили орден "За заслуги перед ФРГ", а именно его особую степень — Большой крест в специальном исполнении. До неё этой награды были удостоены лишь Конрад Аденауэр (канцлер в 1949–1963 гг.) и Гельмут Коль (канцлер в 1982–1998 гг.).

Вручил Большой крест Меркель президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе церемонии в его резиденции — дворце Бельвю в Берлине. На мероприятии присутствовали нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также министры, с которыми Меркель работала. Из нынешнего руководства Христианско-демократического союза, членом которого она является, на мероприятие никого не пригласили.

"Уважаемая госпожа канцлер Германии, уважаемая Ангела Меркель! Большой крест в специальном исполнении, который я имею честь вручить Вам сегодня, является орденом исключительного достоинства. Он вручается так редко, что изначально <…> даже не был описан его конкретный внешний вид", — заметил Штайнмайер и напомнил, что в последний раз эта награда вручалась 25 лет назад Колю за заслуги в вопросе объединения Германии.

По словам президента, благодаря Меркель Германия смогла добиться экономического успеха в условиях беспрецедентных вызовов. Он отметил, что политик шестнадцать лет служила своей стране и стала первой женщиной на посту канцлера.