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17 апреля, 17:58

Два агента арестованы в секретном участке полиции Китая в Нью-Йорке

США заявили об аресте двух человек в секретном отделении полиции КНР в Нью-Йорке

Министерство юстиции США объявило об аресте двух человек в секретном участке полиции КНР в Нью-Йорке. На пресс-конференции спикер ведомства обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других "правительственных услуг", а также в преследовании диссидентов.

"Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства", — сказал представитель Минюста США.

По его словам, секретный участок работает уже год — с февраля 2022 года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка. Спикер министерства подчеркнул, что США не нужны тайные полицейские отделений в "нашем великом городе, мы не хотим их". Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться за помощью в данном вопросе к американским правоохранителям.

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Обложка ©

Getty Images / Evgeniy Shkolenko

Андрей Бражников

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