Два агента арестованы в секретном участке полиции Китая в Нью-Йорке
США заявили об аресте двух человек в секретном отделении полиции КНР в Нью-Йорке
Министерство юстиции США объявило об аресте двух человек в секретном участке полиции КНР в Нью-Йорке. На пресс-конференции спикер ведомства обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других "правительственных услуг", а также в преследовании диссидентов.
"Подозреваемые сообща работали над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства", — сказал представитель Минюста США.
По его словам, секретный участок работает уже год — с февраля 2022 года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка. Спикер министерства подчеркнул, что США не нужны тайные полицейские отделений в "нашем великом городе, мы не хотим их". Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться за помощью в данном вопросе к американским правоохранителям.
Ранее Лайф сообщал, что Китай решил ввести санкции против двух американских учреждений: Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана.
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