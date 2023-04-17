Семь американских военных пострадали в "гонках БМП на выживание" в Германии
В Германии в ДТП с несколькими БМП пострадали семь американских военнослужащих
Место столкновения американских боевиков на востоке Германии. Обложка © Twitter / Press Review
В Германии при столкновении нескольких броневиков пострадали семь американских военнослужащих, пишет Spiegel. Инцидент произошёл на трассе недалеко от Амберга в административном округе Верхний Пфальц. На опубликованном фото отчётливо видно, что авария больше напоминает "гонки на выживание".
"Несколько военных машин столкнулось недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранены семь военнослужащих, один из них — тяжелее остальных", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф рассказывал, как в Великобритании перед 2023 годом пьяные военнослужащие переоделись в Санта-Клаусов и перекрыли на БТР проезд к небольшой деревне. Они застряли на дороге и устроили длинную пробку, испортив настроение туристам.