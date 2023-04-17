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17 апреля, 18:13

Семь американских военных пострадали в "гонках БМП на выживание" в Германии

В Германии в ДТП с несколькими БМП пострадали семь американских военнослужащих

<p>Место столкновения американских боевиков на востоке Германии. Обложка © <a href="https://twitter.com/PressReview99/status/1648021158955204609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter </a>/ Press Review</p>

Место столкновения американских боевиков на востоке Германии. Обложка © Twitter / Press Review

В Германии при столкновении нескольких броневиков пострадали семь американских военнослужащих, пишет Spiegel. Инцидент произошёл на трассе недалеко от Амберга в административном округе Верхний Пфальц. На опубликованном фото отчётливо видно, что авария больше напоминает "гонки на выживание".

"Несколько военных машин столкнулось недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранены семь военнослужащих, один из них — тяжелее остальных", говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф рассказывал, как в Великобритании перед 2023 годом пьяные военнослужащие переоделись в Санта-Клаусов и перекрыли на БТР проезд к небольшой деревне. Они застряли на дороге и устроили длинную пробку, испортив настроение туристам.

Матвей Константинов
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