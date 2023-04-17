Семь американских военных пострадали в "гонках БМП на выживание" в Германии

В Германии при столкновении нескольких броневиков пострадали семь американских военнослужащих, пишет Spiegel. Инцидент произошёл на трассе недалеко от Амберга в административном округе Верхний Пфальц. На опубликованном фото отчётливо видно, что авария больше напоминает "гонки на выживание".

"Несколько военных машин столкнулось недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане номер 6 ранены семь военнослужащих, один из них — тяжелее остальных", — говорится в опубликованном сообщении.