Появились детали переписки 29-летней гандболистки Дивак с подругами за два часа до смерти

"Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня. Это настоящая беда для всех нас", — сказал Алексеев в беседе с порталом "Чемпионат.com".