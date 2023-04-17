Появились детали переписки 29-летней гандболистки Дивак с подругами за два часа до смерти
Тренера "Астраханочки" Алексеева и команду шокировала гибель 29-летней Дивак
Виктория Дивак. Фото © Гандбольная команда "Астраханочка"
Гибель гандболистки клуба "Астраханочка" Виктории Дивак шокировала тренера Алексея Алексеева и всю команду. Наставник команды говорит, что ничто не предвещало беды — только утром спортсменка хвасталась покупкой котика.
"Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня. Это настоящая беда для всех нас", — сказал Алексеев в беседе с порталом "Чемпионат.com".
Как сообщают астраханские СМИ, по факту гибели спортсменки заведено уголовное дело.
Раннее Лайф сообщал, что трагедия случилась сегодня днём в Астрахани. Причиной гибели 29-летней российской гандболистки Дивак стало падение из окна многоэтажки. Виктория была воспитанницей волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе "Динамо-Синара" и в его составе трижды становилась чемпионом России. Выступала за команды "Кубань", "Халле-Нойштадт", "Ахенхайм Трухтерсхайм" и "Гомель", а в "Астраханочку" перешла в 2021 году.