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17 апреля, 19:12

Появились детали переписки 29-летней гандболистки Дивак с подругами за два часа до смерти

Тренера "Астраханочки" Алексеева и команду шокировала гибель 29-летней Дивак

<p>Виктория Дивак. Фото © <a href="https://vk.com/astrakhanochka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гандбольная команда "Астраханочка"</a></p>

Виктория Дивак. Фото © Гандбольная команда "Астраханочка"

Гибель гандболистки клуба "Астраханочка" Виктории Дивак шокировала тренера Алексея Алексеева и всю команду. Наставник команды говорит, что ничто не предвещало беды — только утром спортсменка хвасталась покупкой котика.

"Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня. Это настоящая беда для всех нас", — сказал Алексеев в беседе с порталом "Чемпионат.com".

Как сообщают астраханские СМИ, по факту гибели спортсменки заведено уголовное дело.

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Раннее Лайф сообщал, что трагедия случилась сегодня днём в Астрахани. Причиной гибели 29-летней российской гандболистки Дивак стало падение из окна многоэтажки. Виктория была воспитанницей волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе "Динамо-Синара" и в его составе трижды становилась чемпионом России. Выступала за команды "Кубань", "Халле-Нойштадт", "Ахенхайм Трухтерсхайм" и "Гомель", а в "Астраханочку" перешла в 2021 году.

Ольга Платонова
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