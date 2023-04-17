Названа причина гибели 29-летней российской гандболистки

Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак погибла, выпав из окна многоэтажки . Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсменки.

Виктории Дивак было всего 29 лет. Она была воспитанницей волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе "Динамо-Синара" и в его составе трижды становилась чемпионом России. Виктория в разное время выступала за команды "Кубань", "Халле-Нойштадт", "Ахенхайм Трухтерсхайм" и "Гомель", а в "Астраханочку" перешла в 2021 году.