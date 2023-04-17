Трёхкратная чемпионка России по гандболу трагически погибла в 29 лет

Трёхкратная чемпионка России по гандболу, игрок клуба "Астраханочка" Виктория Дивак трагически умерла в 29 лет. Печальную новость сообщили пресс-служба Федерации гандбола РФ и команда спортсменки.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь игрока нашей команды Виктории Дивак. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктории, соболезнуем её родным и близким! Вике было всего 29 лет... Ты навсегда в наших сердцах!" — сказано в сообщении "Астраханочки".

О причинах смерти не сообщается. Скорбь команды разделяет и Федерация гандбола России. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким Виктории.