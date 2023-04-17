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17 апреля, 15:20

Трёхкратная чемпионка России по гандболу трагически погибла в 29 лет

Трёхкратная чемпионка России по гандболу Дивак умерла в 29 лет

<p>Гандболистка Виктория Дивак. Фото © <a href="https://vk.com/astrakhanochka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гандбольная команда "Астраханочка"</a></p>

Гандболистка Виктория Дивак. Фото © Гандбольная команда "Астраханочка"

Трёхкратная чемпионка России по гандболу, игрок клуба "Астраханочка" Виктория Дивак трагически умерла в 29 лет. Печальную новость сообщили пресс-служба Федерации гандбола РФ и команда спортсменки.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь игрока нашей команды Виктории Дивак. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктории, соболезнуем её родным и близким! Вике было всего 29 лет... Ты навсегда в наших сердцах!" сказано в сообщении "Астраханочки".

О причинах смерти не сообщается. Скорбь команды разделяет и Федерация гандбола России. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким Виктории.

Дивак — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе "Динамо-Синара" и в его составе трижды становилась чемпионом России. Спортсменка также выступала за "Кубань", "Халле-Нойштадт", "Ахенхайм Трухтерсхайм" и "Гомель". В "Астраханочку" гандболистка перешла в 2021 году. В её составе Виктории удалось стать победителем чемпионата Белоруссии.

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Андрей Бражников
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