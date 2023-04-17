Трёхкратная чемпионка России по гандболу трагически погибла в 29 лет
Трёхкратная чемпионка России по гандболу Дивак умерла в 29 лет
Гандболистка Виктория Дивак. Фото © Гандбольная команда "Астраханочка"
Трёхкратная чемпионка России по гандболу, игрок клуба "Астраханочка" Виктория Дивак трагически умерла в 29 лет. Печальную новость сообщили пресс-служба Федерации гандбола РФ и команда спортсменки.
"Сегодня трагически оборвалась жизнь игрока нашей команды Виктории Дивак. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктории, соболезнуем её родным и близким! Вике было всего 29 лет... Ты навсегда в наших сердцах!" — сказано в сообщении "Астраханочки".
О причинах смерти не сообщается. Скорбь команды разделяет и Федерация гандбола России. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким Виктории.
Дивак — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе "Динамо-Синара" и в его составе трижды становилась чемпионом России. Спортсменка также выступала за "Кубань", "Халле-Нойштадт", "Ахенхайм Трухтерсхайм" и "Гомель". В "Астраханочку" гандболистка перешла в 2021 году. В её составе Виктории удалось стать победителем чемпионата Белоруссии.
Ранее Лайф писал об уходе из жизни актёра Юрия Ашихмина, снимавшегося в фильме "Обитаемый остров". Ему было 60 лет. СМИ узнали причину его смерти.