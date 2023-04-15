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15 апреля, 10:47

Умершего от цирроза печени Эдуарда Багирова похоронили на родине матери

Эдуард Багиров похоронен на родине матери в Нижегородской области

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Писатель и политический консультант Эдуард Багиров, скончавшийся 12 апреля, похоронен в деревне Горицы Нижегородской области, где жила его мать. Об этом сообщили в администрации Навашинского городского округа.

"Эдуард Багиров похоронен в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери", уточняется в заявлении.

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Напомним, 12 апреля в Москве умер писатель Эдуард Багиров. Он попал в больницу ещё 1 апреля в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости.

Татьяна Миссуми
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