Умершего от цирроза печени Эдуарда Багирова похоронили на родине матери
Эдуард Багиров похоронен на родине матери в Нижегородской области
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Писатель и политический консультант Эдуард Багиров, скончавшийся 12 апреля, похоронен в деревне Горицы Нижегородской области, где жила его мать. Об этом сообщили в администрации Навашинского городского округа.
"Эдуард Багиров похоронен в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери", — уточняется в заявлении.
Напомним, 12 апреля в Москве умер писатель Эдуард Багиров. Он попал в больницу ещё 1 апреля в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости.