Умершего от цирроза печени Эдуарда Багирова похоронили на родине матери

Писатель и политический консультант Эдуард Багиров, скончавшийся 12 апреля, похоронен в деревне Горицы Нижегородской области, где жила его мать. Об этом сообщили в администрации Навашинского городского округа.

"Эдуард Багиров похоронен в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери", — уточняется в заявлении.