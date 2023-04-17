"Телепузики под кислотой": В США невзлюбили советский фильм-сказку "Морозко"

Фильм Александра Роу "Морозко" стал классическим для отечественного кинематографа. Однако в США зрителям он не понравился, некоторые из посмотревших назвали картину "телепузиками под кислотой с большим количеством снега" и отметили, что эта сказка причиняет боль. Об этом пишет портал Sport24.

В рейтинге IMBD российская картина "Морозко" получила всего 6,3 балла. Большая часть реакции от аудитории — это гневные отзывы. Многие пользователи заметили, что фильм якобы учит делить людей на "привлекательных" и "непривлекательных". Другие подчеркнули, что эта сказка отрицательно сказывается на психике человека. Зрители обратили внимание на волшебные грибы, гуляющие деревья, карликов-убийц и других персонажей.

"Просмотр этого фильма приведёт к потере вменяемости и моторных навыков", — написал один из юзеров.

По мнению экспертов, причина такой реакции на фильм-сказку заключается в разнице менталитетов и культур. Американцы не знают особенностей славянской ментальности, поэтому им кинокартина может показаться нелепой и страшной.