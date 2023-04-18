Реконструктор Соколов: У современных парней отбита тяга к мужественности

Российский реконструктор Олег Соколов рассказал о практической пользе военно-исторических клубов. В интервью газете "Петербургский дневник" он пояснил, что воссоздание материальной и духовной культуры прошлого помогает воспитывать воинов.

"Реконструкция помогает воспитывать воинов. Кстати, она же помогает и понять, как мы смогли победить самую лучшую на то время армию в мире. Не зря же кто-то из великих сказал: "Как только мы забываем прошедшую войну, начинается следующая", — сказал он.

По мнению учёного, исторические клубы дисциплинируют участников и подталкивают их к проведению определённой духовной работы над собой.

"Мы читаем лекции по истории в школах: ездим туда в советской форме, показываем образцы вооружения, амуниции. И меня потрясло, что практически везде пацаны сидят, уткнувшись в телефоны, а девчонок не отогнать от столов с экспонатами! Они с горящими глазами хватают винтовки и щёлкают затворами. А парням всё до лампочки. У них отбита тяга к мужественности. Инфантильность среди них стала модной", — добавил он.