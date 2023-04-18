В Польше мужчина ножом порезал трёх украинских беженок, одна скончалась
Задержанный за нападение на беженок преступник. Обложка © lca.pl
Мужчина напал на украинских беженок в польской Легнице, в результате одна из женщин скончалась. Преступник задержан, пишет газета LCA Facty.
По данным издания, злоумышленник забрался в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Мужчина нанёс смертельные ранения 37-летней беженке, ударил ножом её 14-летнюю дочь и порезал ещё одну квартирантку. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полицейские схватили нападавшего недалеко от места преступления.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ирландии восьмилетней украинской девочке нанесли 75 ударов ножом. Нападение было совершено в деревне Клэркасл, в отеле, переоборудованном властями для размещения украинских беженцев. Ребёнок и 46-летняя мать, которая лежала рядом без сознания, были госпитализированы.