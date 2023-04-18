В Польше мужчина ножом порезал трёх украинских беженок, одна скончалась

Мужчина напал на украинских беженок в польской Легнице, в результате одна из женщин скончалась. Преступник задержан, пишет газета LCA Facty.

По данным издания, злоумышленник забрался в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Мужчина нанёс смертельные ранения 37-летней беженке, ударил ножом её 14-летнюю дочь и порезал ещё одну квартирантку. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полицейские схватили нападавшего недалеко от места преступления.