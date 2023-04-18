В квиддич можно будет сыграть онлайн

Американская компания Warner Bros. Games анонсировала новую игру — Harry Potter: Quidditch Champions. Она предоставит возможность геймерам посоревноваться в квиддиче — волшебной спортивной игре на летающих мётлах из романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Разработка Unbroken Studios создаётся для ПК и консолей. В перспективе пользователи смогут принять участие в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.

Тизер мультиплеерной игры Harry Potter: Quidditch Champions. Видео © Twitter / Warner Bros. Games

Точная дата выхода Harry Potter: Quidditch Champions пока не сообщается. Известно лишь, что 21–22 апреля пройдёт серия ограниченных тестов. Но для российских пользователей они будут недоступны.