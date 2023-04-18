В квиддич можно будет сыграть онлайн
WB анонсировала мультиплеерную игру Harry Potter: Quidditch Champions
Американская компания Warner Bros. Games анонсировала новую игру — Harry Potter: Quidditch Champions. Она предоставит возможность геймерам посоревноваться в квиддиче — волшебной спортивной игре на летающих мётлах из романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Разработка Unbroken Studios создаётся для ПК и консолей. В перспективе пользователи смогут принять участие в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.
Тизер мультиплеерной игры Harry Potter: Quidditch Champions. Видео © Twitter / Warner Bros. Games
Точная дата выхода Harry Potter: Quidditch Champions пока не сообщается. Известно лишь, что 21–22 апреля пройдёт серия ограниченных тестов. Но для российских пользователей они будут недоступны.
Ранее стриминговый сервис HBO Max представил на YouTube первый тизер сериала, который снимается по книгам о Гарри Поттере. Каждый его сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг.
Кадр из видео Twitter / Warner Bros. Games