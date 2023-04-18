КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 23:33

В квиддич можно будет сыграть онлайн

WB анонсировала мультиплеерную игру Harry Potter: Quidditch Champions

Американская компания Warner Bros. Games анонсировала новую игру — Harry Potter: Quidditch Champions. Она предоставит возможность геймерам посоревноваться в квиддиче — волшебной спортивной игре на летающих мётлах из романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Разработка Unbroken Studios создаётся для ПК и консолей. В перспективе пользователи смогут принять участие в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.

Тизер мультиплеерной игры Harry Potter: Quidditch Champions. Видео © Twitter / Warner Bros. Games

Точная дата выхода Harry Potter: Quidditch Champions пока не сообщается. Известно лишь, что 21–22 апреля пройдёт серия ограниченных тестов. Но для российских пользователей они будут недоступны.

В американских фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам" нашли детское порно

В американских фанфиках по "Гарри Поттеру" и "Звёздным войнам" нашли детское порно

Ранее стриминговый сервис HBO Max представил на YouTube первый тизер сериала, который снимается по книгам о Гарри Поттере. Каждый его сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг.

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Кадр из видео Twitter / Warner Bros. Games

Ольга Платонова
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