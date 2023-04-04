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4 апреля, 07:52

Warner Bros. планирует выпустить сериал по книгам о Гарри Поттере

Bloomberg: Warner Bros. близка к соглашению о создании сериала по книгам о Гарри Поттере

Кинокомпания Warner Bros. планирует заключить соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере. Студия намерена посвятить по сезону каждой из семи книг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель подразделения HBO Кейси Блойс ведут переговоры с писательницей Джоан Роулинг. Соглашение пока не утверждено, уточняет агентство. Весьма вероятно, что автор книг будет вовлечена в создание сериала, чтобы убедиться, что он соответствует оригиналу.

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Warner Bros. Discovery рассчитывает, что этот проект станет основой для новой потоковой стратегии, которую представят в ближайшее время. Её ключевым принципом станет создание контента на основе историй и персонажей, которых зритель уже знает. В рамках стратегии стриминговый сервис HBO Max планируется переименовать в просто Max.

Напомним, в феврале поклонников Мальчика, Который Выжил, взбудоражили новостью о начале разработки фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя". СМИ утверждали, что Warner Brothers планирует выпустить новую франшизу по волшебному миру. Однако кинокомпания вскоре расстроила фанатов, опровергнув слухи.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Warner Bros.

Никита Никонов
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