Впервые в Европе с молотка уйдёт скелет тираннозавра

Четырёхметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity выставят на аукцион в швейцарском Цюрихе. Торги дома Koller пройдут 18 апреля, сообщили организаторы.

"Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", — сказано в записи.

Особая ценность лота заключается в хорошо сохранившемся черепе. По словам специалиста по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, чаще динозавров находят без черепных костей. Причина кроется в том, что они легко отделяются друг от друга.

В целом скелет состоит почти из 300 элементов. Часть костей оригинальны и принадлежат трём особям, жившим 67 миллионов лет назад. Их останки в 2008–2019 годах были найдены в США. Организаторы торгов планируют выручить с продажи лота не менее пяти миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).