Впервые в Европе с молотка уйдёт скелет тираннозавра
На аукционе в Цюрихе впервые продадут полный скелет тираннозавра
Скелет тираннозавра, выставленный на аукцион. Обложка © kollerauktionen.ch
Четырёхметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity выставят на аукцион в швейцарском Цюрихе. Торги дома Koller пройдут 18 апреля, сообщили организаторы.
"Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", — сказано в записи.
Особая ценность лота заключается в хорошо сохранившемся черепе. По словам специалиста по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, чаще динозавров находят без черепных костей. Причина кроется в том, что они легко отделяются друг от друга.
В целом скелет состоит почти из 300 элементов. Часть костей оригинальны и принадлежат трём особям, жившим 67 миллионов лет назад. Их останки в 2008–2019 годах были найдены в США. Организаторы торгов планируют выручить с продажи лота не менее пяти миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).
Ранее Лайф рассказывал, что в Британии за попытку нападения на динозавра задержали экоактивистов. Атаковать экспонат выставки "Динозавр Диппи" пытались 21-летний студент и 67-летняя учительница английского языка.