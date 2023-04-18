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18 апреля, 00:37

Впервые в Европе с молотка уйдёт скелет тираннозавра

На аукционе в Цюрихе впервые продадут полный скелет тираннозавра

<p>Скелет тираннозавра, выставленный на аукцион. Обложка © <a href="https://www.kollerauktionen.ch/fr/fachgebiete/ootw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kollerauktionen.ch</a></p>

Скелет тираннозавра, выставленный на аукцион. Обложка © kollerauktionen.ch

Четырёхметровый скелет тираннозавра TRX-293 Trinity выставят на аукцион в швейцарском Цюрихе. Торги дома Koller пройдут 18 апреля, сообщили организаторы.

"Впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра исключительного качества", — сказано в записи.

Особая ценность лота заключается в хорошо сохранившемся черепе. По словам специалиста по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, чаще динозавров находят без черепных костей. Причина кроется в том, что они легко отделяются друг от друга.

В музее десятилетиями считали яйцо динозавра простым агатом

В музее десятилетиями считали яйцо динозавра простым агатом

В целом скелет состоит почти из 300 элементов. Часть костей оригинальны и принадлежат трём особям, жившим 67 миллионов лет назад. Их останки в 2008–2019 годах были найдены в США. Организаторы торгов планируют выручить с продажи лота не менее пяти миллионов швейцарских франков (5,5 миллиона долларов).

Ранее Лайф рассказывал, что в Британии за попытку нападения на динозавра задержали экоактивистов. Атаковать экспонат выставки "Динозавр Диппи" пытались 21-летний студент и 67-летняя учительница английского языка.

Ольга Платонова
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