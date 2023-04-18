Канадская CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC временно прекратила деятельность в "Твиттере" после появления отметки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации.
"Наша журналистика беспристрастна и независима. Утверждать обратное — неверно. Именно поэтому мы приостанавливаем нашу деятельность в "Твиттере", — говорится в сообщении CBC в соцсети.
Ранее предприниматель Илон Маск объявил о решении запустить в "Твиттере" программу монетизации пользовательского контента. Об этом он написал на своей странице, которая теперь самая популярная в его соцсети.
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