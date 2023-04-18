Канадская CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC временно прекратила деятельность в "Твиттере" после появления отметки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации.

"Наша журналистика беспристрастна и независима. Утверждать обратное — неверно. Именно поэтому мы приостанавливаем нашу деятельность в "Твиттере", — говорится в сообщении CBC в соцсети.