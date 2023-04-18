Россиянам объяснили, как автосервисы обманывают клиентов
Автоэксперт Форманчук объяснил, как сервисы разводят клиентов на допработы
Из-за снижения спроса на ремонтные работы автосервисы навязывают владельцам бесполезные дополнительные услуги. Об этом заявил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, чьи слова приводит Ura.ru.
"Если это какой-то незнакомый автосервис, то я не советую ему доверять сразу, потому что сейчас работы относительно немного в автосервисах, цены также за рыночными не поспевают, потому что люди не готовы платить хорошие деньги за работу. Даже видно, что дилеры цены демпингуют, потому что работы мало. Могут всё что угодно придумать для того, чтобы человека развести на дополнительные работы, которые ему не нужны", — пояснил Форманчук.
По мнению автоэксперта, предпочтение стоит отдавать тем мастерским, которые оформляют заказ-наряд. В нём документально фиксируются те проблемы, с которыми обратился клиент. В противном случае не исключена вероятность обмана и значительных финансовых потерь.
Сильно ударить по кошельку автовладельцев может и незнание нововведений, произошедших в российских ПДД и Кодексе об административных правонарушениях. Как писал Лайф, некоторые из них грозят конфискацией машины.
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