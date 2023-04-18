Россиянам объяснили, как автосервисы обманывают клиентов

"Если это какой-то незнакомый автосервис, то я не советую ему доверять сразу, потому что сейчас работы относительно немного в автосервисах, цены также за рыночными не поспевают, потому что люди не готовы платить хорошие деньги за работу. Даже видно, что дилеры цены демпингуют, потому что работы мало. Могут всё что угодно придумать для того, чтобы человека развести на дополнительные работы, которые ему не нужны", — пояснил Форманчук.