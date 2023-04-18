МИД Бразилии не согласился с критикой США по поводу позиции в отношении Украины

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра ответил на упрёки со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, назвавшего проблематичным подход руководства страны к украинскому конфликту. Информацию передаёт новостной портал G1.

Кирби заявлял, что призыв Бразилии в качестве мирной уступки признать воссоединение Крыма с Россией не может быть одобрен Соединёнными Штатами. По его словам, Рио-де-Жанейро "повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты".

"Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришёл к такому заключению. Но я не согласен", — возразил позже Виэйра.