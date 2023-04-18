Жена британского премьера Сунака Акшата Мурти лишилась 49 млн фунтов за день

Супруга британского премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за сутки примерно 49 миллионов фунтов стерлингов (61 миллион долларов) из-за резкого снижения стоимости акций индийской IT-компании, созданной её отцом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Мурти владеет 0,94% акций Infosys Ltd. — индийской компании, разрабатывающей программное обеспечение для электронной коммерции. Цена бумаг резко упала после того, как руководство опубликовало негативный прогноз для технологического сектора Индии. Это самое масштабное падение стоимости Infosys с марта 2020 года.