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18 апреля, 03:34

Жена британского премьера Сунака Акшата Мурти лишилась 49 млн фунтов за день

Супруга британского премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за сутки примерно 49 миллионов фунтов стерлингов (61 миллион долларов) из-за резкого снижения стоимости акций индийской IT-компании, созданной её отцом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Мурти владеет 0,94% акций Infosys Ltd. — индийской компании, разрабатывающей программное обеспечение для электронной коммерции. Цена бумаг резко упала после того, как руководство опубликовало негативный прогноз для технологического сектора Индии. Это самое масштабное падение стоимости Infosys с марта 2020 года.

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Ранее Лайф писал, что семья избранного на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака имеет состояние в 730 миллионов фунтов стерлингов. Жена Сунака Акшата Мурти — дочь индийского IT-магната Нараяны Мурти, которому принадлежит компания Infosys, его состояние оценивается в четыре с половиной миллиарда долларов.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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