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18 апреля, 03:59

Российский хоккеист назвал сына в честь Достоевского

Защитник клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Сергачёв назвал сына в честь Достоевского

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачёв назвал родившегося 14 апреля сына в честь писателя Фёдора Достоевского. Информация об этом появилась на The Athletic.

Такой выбор российский защитник клуба объяснил любовью к произведениям великого русского классика и желанием назвать первенца русским именем, чтобы он не забывал свои корни.

"Это был лучший момент в моей жизни. Наверное, его всё равно все будут называть маленьким Серги", — добавил хоккеист.

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А летом прошлого года пополнение произошло в семье российского вратаря Игоря Шестёркина. Тогда хоккеист пообещал супруге, что станет лучшим папой.

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Wikipedia / Michael Miller

Ольга Платонова
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