Российский хоккеист назвал сына в честь Достоевского

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачёв назвал родившегося 14 апреля сына в честь писателя Фёдора Достоевского. Информация об этом появилась на The Athletic.

Такой выбор российский защитник клуба объяснил любовью к произведениям великого русского классика и желанием назвать первенца русским именем, чтобы он не забывал свои корни.

"Это был лучший момент в моей жизни. Наверное, его всё равно все будут называть маленьким Серги", — добавил хоккеист.