В Польше рассказали, как украинские военные столкнулись на "леопардах", сломав башню

Обучающиеся управлению танками Leopard 2 в Польше украинские военные умудрились оторвать башню одной из бронемашин при столкновении. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Пётр Павелка.

"Произошла такая "мелкая авария": украинские солдаты, тренировавшиеся на всё ещё польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", — пояснил Павелка в видео на ютуб-канале Porucznik Piotr Powałka.