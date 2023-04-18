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18 апреля, 04:56

В Польше рассказали, как украинские военные столкнулись на "леопардах", сломав башню

Польский офицер Павелка: ВСУ столкнули два танка Leopard 2 и оторвали башню

<p>Оторванная башня у польского танка Leopard 2. Обложка © Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ebEH6ZA-cHo&t=93s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Porucznik Piotr Powałka</a></p>

Оторванная башня у польского танка Leopard 2. Обложка © Кадр из видео YouTube / Porucznik Piotr Powałka

Обучающиеся управлению танками Leopard 2 в Польше украинские военные умудрились оторвать башню одной из бронемашин при столкновении. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Пётр Павелка.

"Произошла такая "мелкая авария": украинские солдаты, тренировавшиеся на всё ещё польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", — пояснил Павелка в видео на ютуб-канале Porucznik Piotr Powałka.

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Польский военный показал на видео несколько фотографий инцидента, на одном кадре можно увидеть башню танка Leopard 2A4, сорванную с погона. На других снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, покрытая большим слоем грязи со следами гусениц.

Сломанный украинскими военными танк Leopard 2. Фото © Кадр из видео YouTube / Porucznik Piotr Powałka

Сломанный украинскими военными танк Leopard 2. Фото © Кадр из видео YouTube / Porucznik Piotr Powałka

Ранее Лайф сообщал о том, что обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2 в Германии было завершено. В ходе финальной стадии они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с применением танков.

Юлия Коновалова
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