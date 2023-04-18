В Польше рассказали, как украинские военные столкнулись на "леопардах", сломав башню
Польский офицер Павелка: ВСУ столкнули два танка Leopard 2 и оторвали башню
Оторванная башня у польского танка Leopard 2. Обложка © Кадр из видео YouTube / Porucznik Piotr Powałka
Обучающиеся управлению танками Leopard 2 в Польше украинские военные умудрились оторвать башню одной из бронемашин при столкновении. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Пётр Павелка.
"Произошла такая "мелкая авария": украинские солдаты, тренировавшиеся на всё ещё польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса", — пояснил Павелка в видео на ютуб-канале Porucznik Piotr Powałka.
Польский военный показал на видео несколько фотографий инцидента, на одном кадре можно увидеть башню танка Leopard 2A4, сорванную с погона. На других снимках запечатлена передняя часть корпуса танка, покрытая большим слоем грязи со следами гусениц.
Сломанный украинскими военными танк Leopard 2. Фото © Кадр из видео YouTube / Porucznik Piotr Powałka
Ранее Лайф сообщал о том, что обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2 в Германии было завершено. В ходе финальной стадии они отработали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы с применением танков.