Западные страны всё больше изолируют себя от мира, боясь потерять статус гегемона. Об этом заявила депутат от фракции "Левые", член комитета Бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в статье для Jungle Welt.

"В своём противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса", — написала она.

По словам депутата, это выражается в жёстких требованиях США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против РФ и поставлять оружие для украинского конфликта. Так, отметила Дагделен, Запад хочет воссоздать "квазиколониальную систему подчинения" и воспротивиться угасанию влияния Штатов и Евросоюза в мире. Однако большинство стран Глобального Юга и их народов не намерены следовать курсом Америки и НАТО. И несмотря на давление Запада, 87% населения мира отказываются присоединиться к санкциям против Москвы.