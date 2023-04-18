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18 апреля, 05:34

Запад изолирует себя от мира, боясь утратить статус гегемона, заявили в ФРГ

Депутат ФРГ Дагделен заявила о конце гегемонии Запада из-за противостояния с РФ

Западные страны всё больше изолируют себя от мира, боясь потерять статус гегемона. Об этом заявила депутат от фракции "Левые", член комитета Бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в статье для Jungle Welt.

"В своём противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса", — написала она.

По словам депутата, это выражается в жёстких требованиях США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против РФ и поставлять оружие для украинского конфликта. Так, отметила Дагделен, Запад хочет воссоздать "квазиколониальную систему подчинения" и воспротивиться угасанию влияния Штатов и Евросоюза в мире. Однако большинство стран Глобального Юга и их народов не намерены следовать курсом Америки и НАТО. И несмотря на давление Запада, 87% населения мира отказываются присоединиться к санкциям против Москвы.

Дуда предрёк Украине поражение без поддержки Запада

Дуда предрёк Украине поражение без поддержки Запада

Ранее сообщалось, что Глобальный Юг разгневан из-за очередной помощи МВФ Украине. Так, Международный валютный фонд выделил Киеву 15,6 миллиона долларов. Это делает МВФ всё более предвзятым в глазах стран Глобального Юга.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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