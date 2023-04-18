В Госдуме предложили штрафовать иноагентов, проигнорировавших предписание Минюста

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила поправки об административной ответственности за игнорирование предписания Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах", — написал он.

Предлагается установить такие наказания: для граждан в размере 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч рублей. Вместе с тем комиссия подготовила законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Документ предусматривает запрет на получение иностранными агентами государственной имущественной поддержки, закрепление за Минюстом полномочия по контролю за соблюдением законодательства об иноагентах.

"На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов", — отметил Пискарёв.

При поступлении информации о том, что кто-то действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом законодательства, Минюст сможет вынести этому человеку предупреждение. В нём будет указываться допущенное нарушение и срок его устранения, который составит не менее месяца.