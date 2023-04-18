Какое окрашивание выбрать для длинных и коротких волос — советы мастера

При окрашивании коротких волос лучше всего подходят однотонные техники, а для длинных можно использовать гораздо больше различных вариантов. Об этом рассказал технолог-колорист ООО "Русская косметика" Кирилл Родионов.

По его словам, при окрашивании нужно учитывать разные факторы. Например, цвет глаз, кожи, а также натуральный цвет волос. Сейчас до сих пор популярны эффект растрёпанных волос, балаяж (мелирование от тонких переливов оттенка к резким) и шатуш (плавный переход цвета). Но важно учитывать длину волос.

"На коротких волосах лучше смотрятся однотонные техники — акцент лучше сделать не на рельеф, а на сложность цвета, его глубину или необычность. В коротких формах прекрасно смотрятся тотал-блонд и глубокие тёмные оттенки. Длинные волосы — это огромное поле для различных техник — здесь оттенки варьируются от холодных перламутровых и пепельных до ярких золотисто-медных", — сказал специалист в беседе с газетой "Вести Подмосковья".

Также до сих пор популярно скрытое окрашивание прядей яркими цветами и техника контуринга, когда волосы у лица выглядят выгоревшими. При этом Родионов добавил, что подобные манипуляции с волосами лучше доверять профессионалу, который подберёт нужный, индивидуальный вариант.