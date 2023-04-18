ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 07:28
3272

Арест за пьянку спас жителя Твери от вступления в ВСУ, не от дела о госизмене

SHOT: Житель Твери захотел вступить в ВСУ и стал фигурантом дела о госизмене

В отношении жителя Твери возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", сообщает SHOT. 19-летний гражданин хотел уехать на Украину воевать против ВС РФ, но несколько месяцев не мог этого сделать, потому что сидел в спецприёмнике за пьянку в общественных местах.

По данным телеграмм-канала, безработный собирался вступить в одно из подразделений ВСУ и для этого приехал в Белгородскую область, выжидая подходящего момента, чтобы перейти границу. Во время "секретной операции" его дважды арестовывали на 15 суток за распитие алкоголя. До Украины он так и не добрался — задержали силовики.

Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в попытке госизмены
Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Ранее Лайф писал, что актрису Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом, лишить наград и почётных званий, а также привлечь к уголовной ответственности по статье "Госизмена" за спонсирование ВСУ и дискредитацию Вооружённых сил России.

BannerImage

ТАСС / Владимир Андреев

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar