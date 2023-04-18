Арест за пьянку спас жителя Твери от вступления в ВСУ, не от дела о госизмене

В отношении жителя Твери возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", сообщает SHOT. 19-летний гражданин хотел уехать на Украину воевать против ВС РФ, но несколько месяцев не мог этого сделать, потому что сидел в спецприёмнике за пьянку в общественных местах.

По данным телеграмм-канала, безработный собирался вступить в одно из подразделений ВСУ и для этого приехал в Белгородскую область, выжидая подходящего момента, чтобы перейти границу. Во время "секретной операции" его дважды арестовывали на 15 суток за распитие алкоголя. До Украины он так и не добрался — задержали силовики.