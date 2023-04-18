КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 08:15

СМИ: США вынудили Египет отказаться от помощи РФ и помочь Украине с артиллерией

WP: Египет решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины

Власти США в марте вынудили Египет отказаться от поддержки России и вместо этого помочь Украине с артиллерией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Указывается, что официальный Каир под давлением Вашингтона решил отложить сделку с Москвой. Кроме того, египетская сторона одобрила продажу США артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров для передачи Киеву.

В документах Минобороны Штатов утверждается, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины в качестве рычага для получения передовой военной техники США, в том числе истребителей F-35 и системы ПВО Patriot. При этом не указано, возродил ли Египет московский план или поставлял ли ещё Каир Вашингтону боеприпасы для Украины.

Белый дом опроверг фейк о тайных поставках египетских ракет России

Белый дом опроверг фейк о тайных поставках египетских ракет России

Ранее в СМИ появилась информация, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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