СМИ: США вынудили Египет отказаться от помощи РФ и помочь Украине с артиллерией
WP: Египет решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины
Власти США в марте вынудили Египет отказаться от поддержки России и вместо этого помочь Украине с артиллерией. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие в Сеть секретные документы Пентагона.
Указывается, что официальный Каир под давлением Вашингтона решил отложить сделку с Москвой. Кроме того, египетская сторона одобрила продажу США артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров для передачи Киеву.
В документах Минобороны Штатов утверждается, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины в качестве рычага для получения передовой военной техники США, в том числе истребителей F-35 и системы ПВО Patriot. При этом не указано, возродил ли Египет московский план или поставлял ли ещё Каир Вашингтону боеприпасы для Украины.
Ранее в СМИ появилась информация, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo