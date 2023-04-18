Российские заводы по производству артиллерии сменят владельца

Госкорпорация Ростех приняла решение передать концерну "Техмаш" ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые являются активами "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщает РБК. Эти предприятия в том числе производят ствольные артиллерийские системы.

Представитель корпорации пояснил, что консолидация этих предприятий действительно запланирована. Она нужна для концентрации всех компетенций по производству и ремонту артиллерии в одном месте. УВЗ будет сконцентрирован на танковой тематике.

В госкорпорации также указали, что изменения нужны для наращивания объёмов производства и активизации некоторых опытно-конструкторских работ. Также это связано с ростом потребностей армии в связи с проведением СВО на Украине.

Для коллективов заводов ничего не изменится, они останутся на своих местах. При этом "Техмаш" будет производить артиллерию, а "Уралвагонзавод" займётся танками. Предполагается, что передача активов состоится в ближайшие недели.