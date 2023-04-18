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18 апреля, 08:27

Российские заводы по производству артиллерии сменят владельца

Госкорпорация Ростех передаст артиллерийские заводы концерну "Техмаш"

Госкорпорация Ростех приняла решение передать концерну "Техмаш" ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и завод № 9, которые являются активами "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщает РБК. Эти предприятия в том числе производят ствольные артиллерийские системы.

Представитель корпорации пояснил, что консолидация этих предприятий действительно запланирована. Она нужна для концентрации всех компетенций по производству и ремонту артиллерии в одном месте. УВЗ будет сконцентрирован на танковой тематике.

В госкорпорации также указали, что изменения нужны для наращивания объёмов производства и активизации некоторых опытно-конструкторских работ. Также это связано с ростом потребностей армии в связи с проведением СВО на Украине.

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Для коллективов заводов ничего не изменится, они останутся на своих местах. При этом "Техмаш" будет производить артиллерию, а "Уралвагонзавод" займётся танками. Предполагается, что передача активов состоится в ближайшие недели.

Ранее Лайф сообщал о том, что госкорпорация Ростех начала производить штурмовые бронежилеты "Оберег" высокого класса защиты.

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Wikipedia / Kalabaha1969

Илья Суриков
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