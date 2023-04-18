КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 08:59

Россиянки взяли четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде

Участницы из России завоевали четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде, которая проходила в Словении. Об этом рассказали в Минпросвещения. Там отметили, что высокое качество математического образования стало визитной карточкой российской педагогической и научной школы.

"Это неоднократно подтверждалось и независимыми исследованиями, и, главное, результатами наших ребят на международных олимпиадах. Четыре золотые медали всех участниц нашей сборной на Европейской математической олимпиаде — лучшее тому доказательство. Это блестящая победа", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Уточняется, что все участницы олимпиады из российской сборной набрали 42 балла из 42 возможных. Они в течение двух дней выполняли индивидуальные задания на площадке школы Центра педагогического мастерства в Москве. Всего в сборной было четыре участницы из школ и лицеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Лайф писал о том, что на международной олимпиаде по физике в Бухаресте российские школьники завоевали десять медалей.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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