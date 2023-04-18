Врач назвала онемение рук и ног признаком серьёзнейшего заболевания
Терапевт Романенко назвала онемение конечностей признаком опухоли мозга
Признаком сахарного диабета и опухоли головного мозга может быть онемение рук и ног, а также ощущение мурашек на коже. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По её словам, при диабете глюкоза поражает нервные волокна. Вследствие чего и чувствуется онемение, жжение и другие неприятные ощущения в конечностях.
"При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног", — сказала врач в беседе с "Москвой 24".
Вирусы тоже могут поражать нервные волокна, указала эксперт. Поэтому онемение грозит и при различных инфекционных заболеваниях. Также оно может появиться из-за проблем с позвоночником и неудобного положения тела сидя или лёжа.
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