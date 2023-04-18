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18 апреля, 09:34

Врач назвала онемение рук и ног признаком серьёзнейшего заболевания

Терапевт Романенко назвала онемение конечностей признаком опухоли мозга

Признаком сахарного диабета и опухоли головного мозга может быть онемение рук и ног, а также ощущение мурашек на коже. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По её словам, при диабете глюкоза поражает нервные волокна. Вследствие чего и чувствуется онемение, жжение и другие неприятные ощущения в конечностях.

"При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног", — сказала врач в беседе с "Москвой 24".

От защемлений до поражения мозга: Названы заболевания, о которых говорит онемение пальцев

От защемлений до поражения мозга: Названы заболевания, о которых говорит онемение пальцев

Вирусы тоже могут поражать нервные волокна, указала эксперт. Поэтому онемение грозит и при различных инфекционных заболеваниях. Также оно может появиться из-за проблем с позвоночником и неудобного положения тела сидя или лёжа.

Ранее Лайф сообщал о том, что нередко причиной острой боли в груди бывает межрёберная невралгия, которая возникает при раздражении или сдавливании соответствующего нерва.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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